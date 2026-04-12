Бойца UFC Махачева обокрали в Италии

Чемпион UFC Ислам Махачев сообщил, что его обокрали во время поездки в Италию. Среди украденных вещей — бутсы, которые ему подарил грузинский футболист Хвича Кварацхелия.

«Остался вот этот кошелек и паспорт. Паспорт вернули, хорошие грабители. Самым ценным в чемодане были бутсы. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно... Коврик тоже остался. Больше ничего и не нужно»,— сообщил Ислам Махачев в сторис Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что у него все нормально и переживать за него не стоит.

34-летний Ислам Махачев в октябре 2025 года стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC в двух весовых категориях: легкой и полусредней. Сейчас он возглавляет рейтинг чемпионата вне зависимости от категорий.