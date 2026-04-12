Мари-Луизе Эта стала главным тренером берлинского футбольного клуба «Унион»

Мари-Луизе Эта назначена исполняющей обязанности главного тренера берлинского футбольного клуба «Унион». Она стала первой женщиной на этой должности в истории клуба.

Мари-Луизе Эта (2023 год)

Фото: Miguel Vidal / Reuters

«Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остается способность сплотиться в таких ситуациях. И, конечно же, я убеждена, что мы вместе с командой обеспечим себе решающие очки»,— прокомментировала свое назначение Мари-Луизе Эта.

Мари-Луизе Эте 34 года, как футболистка она выступала на позиции полузащитницы. В 2023-м госпожа Эта стала тренером молодежной системы «Униона» и вскоре была назначена на пост ассистента нового на тот момент главного тренера клуба Марко Гроте. В 2025-2026 годах главным тренером «Униона» был Штеффен Баумгарт.