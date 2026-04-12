Саудовская Аравия восстановила прокачку по нефтепроводу Восток — Запад

Саудовская Аравия восстановила полную пропускную способность нефтепровода Восток — Запад: это 7 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило саудовское Минэнерго в X.

Из-за атак была зафиксирована потеря примерно 700 тыс. баррелей прокачки в сутки, сообщили в ведомстве. Кроме того, добыча на месторождениях Манифа и Хурайс была сокращена примерно на 300 тыс. баррелей в сутки на каждом.

Добыча на Манифе восстановлена. «Что касается месторождения Хурайс, работы по восстановлению полной производственной мощности продолжаются, и о завершении работ будет объявлено дополнительно»,— заявили в министерстве.

О повреждении нефтепровода Восток — Запад Саудовская Аравия сообщила 10 апреля. Власти страны уточняли, что удары БПЛА затронули насосные станции трубопровода, был поврежден нефтеперерабатывающий завод в Манифе. Об ударах по «жизненно важным объектам» в тот день также заявлял Кувейт. Иран отверг причастность к атакам.