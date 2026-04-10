Кувейт и Саудовская Аравия заявили о новых ударах со стороны Ирана

Кувейт и Саудовская Аравия заявили о новых атаках по объектам на их территориях, несмотря на режим временного прекращения огня. По данным МИД Кувейта в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), удары беспилотников были направлены на «некоторые жизненно важные объекты» страны. Саудовское государственное агентство со ссылкой на источник сообщило о повреждении объектов топливно-энергетического комплекса королевства.

Саудовская сторона уточнила, что удары затронули насосные станции трубопровода Восток—Запад, что привело к снижению прокачки примерно на 700 тыс. баррелей в сутки. Также пострадал нефтеперерабатывающий завод в Манифе, его мощность сократилась примерно на 300 тыс. баррелей в сутки.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отвергли причастность к атакам. «Вооруженные силы Исламской Республики Иран до настоящего времени не запускали никаких ракет ни по одной стране в течение часов прекращения огня»,— следует из заявления, которое цитирует телеканал Press TV. В КСИР допустили, что атаки могли быть провокацией США или Израиля.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления боевых действий с Ираном при срыве договоренностей о перемирии, вступивших в силу 8 апреля. Исламская Республика, в свою очередь, считает, что условия сделки уже нарушаются, указывая на продолжающиеся действия Армии обороны Израиля против «Хезболлы» в Ливане. Иранская сторона не исключила отмену встречи с представителями США 10 апреля в Пакистане, если удары по Ливану не прекратятся.

