МИД России: новому генсеку ООН предстоит «работа над ошибками»

Первостепенной задачей нового генерального секретаря ООН станет «кропотливая работа над ошибками», сказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая "работа над ошибками" станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря, который должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года»,— сообщил господин Логвинов «РИА Новости».

В начале апреля Кирилл Логвинов заявил, что новый генсек ООН должен отказаться от двойных стандартов и заниматься посредничеством. Он уточнил, что это те требования, которые важны для российской стороны к кандидату на пост.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок 31 декабря 2026 года. К этому моменту Совбез организации должен выбрать кандидата, который займет пост до 2032 года.