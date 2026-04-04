МИД России: будущий генсек ООН должен заниматься посредничеством

Будущий генеральный секретарь ООН должен отказаться от двойных стандартов и обеспечить здоровый межгосударственный диалог, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он уточнил, что это те требования, которые важны для российской стороны к кандидату на пост.

«В качестве основной задачи будущий генеральный секретарь ООН должен обеспечивать условия для здорового межгосударственного диалога, заниматься посредничеством, не примерять на себя незакрепленную за его должностью роль судьи или верховного арбитра»,— написал господин Логвинов в колонке для ТАСС.

Как добавил дипломат, все сотрудники организации должны быть привержены целям и принципам ее учредительного документа во всей их полноте. По его словам, в конфликтных ситуациях генсеку ООН следует придерживаться равноудаленной позиции, оперировать нейтральной терминологией, ориентироваться на консенсусные решения.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок 31 декабря 2026 года. К этому моменту Совбез организации должен выбрать кандидата, который займет пост до 2032 года.