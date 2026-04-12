Иран опроверг сообщения о проходе американских кораблей в Ормузский пролив

Власти Ирана заявили, что сообщения о проходе кораблей ВМС США не соответствуют действительности. Ранее центральное командование США заявило, что два эсминца прошли через пролив и приступили к его разминированию.

«Утверждение командующего Центрального командования США (CENTCOM) о приближении и входе американских судов в Ормузский пролив решительно опровергается, и инициатива по проходу любого судна находится в руках Вооруженных сил Исламской Республики Иран»,— заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана (цитата по Tasnim).

О начале разминирования Ормузского пролива заявлял и президент США Дональд Трамп. Журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что несколько американских военных кораблей прошли через Ормузский пролив без согласования с Ираном. Источник в ВС Ирана назвал сообщение ложным, указав, что любые американские корабли в проливе станут военной целью.