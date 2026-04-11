Axios: корабли ВС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном

Несколько американских военных кораблей прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских официальных лиц.

«Этот шаг не был согласован с Ираном. Такое происходит первый раз с начала войны»,— уточнил репортер. Точное число пересекших пролив кораблей он не назвал.

Высокопоставленный представитель ВС Ирана в комментарии гостелевидению опроверг это сообщение. Он пояснил, что в случае приближения к Ормузскому проливу американского военного корабля тот бы сразу стал целью для Ирана. В то же время президент США Дональд Трамп говорил, что в акватории морского коридора началось разминирование.

С 8 апреля между США и Ираном действует двухнедельное перемирие. В нем также участвует Израиль, продолжая при этом борьбу с движением «Хезболла» в Ливане. Сегодня в пакистанском Исламабаде начались прямые переговоры делегаций США и Ирана по урегулированию. В случае провала встречи Дональд Трамп пообещал возобновить военные действия.