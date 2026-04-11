В Исламабаде начался третий раунд переговоров между США и Ираном

Делегации США и Ирана начали третий раунд переговоров, передает иранский государственный телеканал Press TV. Встреча проходит в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

Со стороны США в переговорах участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В делегацию Ирана входят глава МИД Аббас Аракчи, глава Совета по нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу открытия Ормузского пролива. По информации Al Jazeera, США и Иран договорились об ограничении ударов по южным районам Ливана. Иранское агентство Tasnim сообщало, что переговоры могут быть продлены на один день для технических обсуждений.