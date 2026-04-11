Российские батутисты получили золото в соревнованиях на чемпионате Европы

Российские батутисты, выступающие в нейтральном статусе, выиграли в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате Европы в Португалии.

В мужских соревнованиях победили Александр Бутько, Михаил Юрьев, Тимофей Голубенко и Лев Бусарев. В общей сложности они набрали 26 баллов. Второе место заняла сборная Великобритании, набравшая 23 очка, третье — команда Португалии, которая получила 21 балл.

В женском командном турнире победительницами стали Галина Бегим, Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова. Они также набрали 26 очков. На втором и третьем местах расположились команды Великобритании и Португалии — они получили 24 и 22 балла соответственно.

Чемпионат Европы в Португалии проходит с 8 по 12 апреля. Международная федерация гимнастики с начала 2024 года допускает спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.