«Парма» стала бронзовым призером Winline Basket Cup

Пермская «Парма» со счетом 95:89 обыграла петербургский «Зенит» в матче за третье место Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. «Финал четырех» соревнования проходит в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» выиграл первую четверть со счетом 27:19, а к большому перерыву вел 57:39. Перед заключительной четвертью хозяева все еще владели увесистым — в 11 очков — преимуществом. А на старте финального периода оно выросло до 18 очков.

Однако в середине четвертой четверти команда Деяна Радоньича просто перестала забивать. Последний раз мяч влетел в кольцо «Пармы» почти за четыре минуты до конца встречи, тогда счет стал 89:75 в пользу «Зенита». С тех пор петербуржцы допустили семь промахов подряд, а пермяки реализовали семь атак из восьми и совершили рывок 20:0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пармы» Александр Захаров (22 очка). Следом расположились его одноклубники защитник Виктор Сандерс (21) и центровой Террелл Картер (20). Разыгрывающий Брендан Адамс сделал дабл-дабл из 14 очков и 12 результативных передач. У «Зенита» не оказалось игрока, который добрался бы до 20-очкового рубежа. Больше всех очков в составе петербуржцев набрал разыгрывающий Ксавьер Мун — 19.

Финал Winline Basket Cup пройдет 12 апреля (начало в 14:00 мск). В нем сойдутся московский ЦСКА и казанский УНИКС.

Роман Левищев, Санкт-Петербург