Турецкая прокуратура потребовала для Нетаньяху до 4,5 тыс. лет тюрьмы

Турецкая прокуратура потребовала пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Прокурорское заключение направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам. Ведомство требует от 1,1 тыс. до 4,5 тыс. лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Среди них, помимо господина Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама.

В состав преступления, пишет турецкая газета, входят геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, причинение ущерба, грабеж и конфискация транспорта. Обвинения связаны с военной операцией Израиля против судов гражданской морской организации, пытавшейся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

В ноябре 2025 года стамбульская генпрокуратура уже выдала ордер на арест Биньямина Нетаньяху и других официальных лиц Израиля. Расследование было начато после задержания израильскими властями активистов «Флотилии свободы», которые пытались доставить груз в Газу. По данным прокуратуры, медицинское и психологическое обследование участников позволило получить доказательства преступлений против человечности. Поскольку все фигуранты находятся за пределами Турции, ведомство ходатайствовало о проведении заочного судебного разбирательства.

В Израиле сочли обвинения политически мотивированными. Как указал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, это «очередной пиар-ход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».

