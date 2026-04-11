Guardian: Великобритания отложила передачу архипелага Чагос Маврикию из-за США

Великобритания была вынуждена отложить рассмотрение законопроекта о передаче Маврикию архипелага Чагос с военной базой Диего-Гарсия, поскольку США отказались поддерживать соглашение. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Мы по-прежнему считаем, что это соглашение — лучший способ обеспечить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что будем продвигаться вперед только в том случае, если оно получит поддержку США»,— заявил изданию представитель британского правительства.

По данным The Times, власти Великобритании все еще пытаются убедить США в необходимости передачи архипелага Маврикию. При этом источник газеты утверждает, что этот законопроект уже не будет включен в речь короля Карла III перед парламентом.

Президент США Дональд Трамп называл намерение Великобритании передать архипелаг Маврикию «великой глупостью» и «актом полной слабости». Он заявлял, что ситуация с Чагосом — причина «портящихся отношений» Вашингтона и Лондона.

Маврикий, получивший независимость от Великобритании в 1968 году, не мог вернуть права на Чагос, оставшийся отдельной административной единицей королевства. В 2019 году Международный суд ООН обязал Великобританию передать контроль над архипелагом Маврикию. Тогда в отношении острова Диего-Гарсия действовал двусторонний договор Великобритании и США об аренде до 2036 года. Великобритания в октябре 2024 года объявила о передаче суверенитета над архипелагом Маврикию.