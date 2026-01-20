Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию великой глупостью

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал намерение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия, на котором расположена американо-британская военная база, как «великую глупость».

«Нет никаких сомнений в том, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Президент США увязал этот шаг с вопросами глобальной безопасности. Из них, по словам господина Трампа, США обязаны «получить» Гренландию.

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965-м Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Через три года Маврикий обрел независимость, Чагос при этом остался в британском владении. В 1966 году Великобритания передала остров Диего-Гарсия в аренду США, и на нем построили авиабазу.

В 2016 году ее продлили до 2036-го. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания должна передать контроль над архипелагом Маврикию.

В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию. В мае 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому Лондон будет платить Маврикию в среднем £101 млн в год за эксплуатацию военной базы на Диего-Гарсия в течение 99 лет.