Дональд Трамп разделил европейцев по лояльности

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон во вторник, 3 марта, не обошелся без скандала. В присутствии лидера одной из крупнейших стран ЕС президент США Дональд Трамп поставил европейцам «оценки» за лояльность, разделив их на «правильных» и «неправильных» союзников в контексте реакции на удары по Ирану. Трамп наградил Берлин оценкой «отлично», тогда как Лондон и Мадрид получили «неуд» и выговор за оценку происходящего вокруг Ирана и отказ безусловно предоставлять американцам военную инфраструктуру. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фридрих Мерц и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Визит Фридриха Мерца, который изначально планировался как протокольная поездка, фактически превратился в кризисный саммит по Ирану с акцентом на роль НАТО в американо-израильской операции. Принимая 3 марта в Белом доме гостя из Берлина, Дональд Трамп пожаловался, что «некоторые европейские страны помогали (Вашингтону.— “Ъ”), а некоторые — нет, и это… очень удивляет».

В первую очередь глава Белого дома похвалил Германию: реакция Берлина «была отличной». Германия, как подчеркивал президент США, «помогает, облегчая доступ к определенным базам» и не читает Вашингтону нотаций.

Сам Мерц обрисовал свою позицию осторожнее. С одной стороны, он заявил, что Германия «разделяет облегчение многих иранцев от того, что режим мулл идет к концу» и поддерживает цель «остановить опасный процесс ядерного и ракетного вооружения Ирана». С другой — Берлин предупреждает о риске эскалации и необходимости плана «на следующий день» после масштабных ударов. МИД Германии ранее подчеркивал, что страна не будет участвовать в ударах по Ирану и ограничивается лишь своим правом действовать в рамках самообороны.

Больше всех от Трампа досталось Испании. По словам президента США, «Испания была ужасна» и он «сказал Скотту (министру финансов Скотту Бессенту.— “Ъ”) прекратить любые дела» с ней.

Речь шла о перспективе разрыва торговых отношений с Мадридом. Президент связал свое недовольство с отказом Испании, во-первых, повышать оборонные расходы и, во-вторых, допустить использование американцами испанских баз для операции против Ирана.

Испания действительно заняла наиболее критическую позицию среди союзников США по отношению к войне с Ираном. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подчеркивал, что совместные американо-испанские базы «не будут использоваться ни для чего, что не предусмотрено договором (между Мадридом и Вашингтоном.— “Ъ”), и ни для чего, что выходит за рамки Устава ООН». Трампа такой подход вывел из себя.

Недалеко от Мадрида, как считает Трамп, ушел и Лондон. Американский лидер осудил согласие британских властей передать (в 2024 году) Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос, где расположена ключевая военная база Диего-Гарсия. Трамп назвал ситуацию с «этим глупым островом» причиной «портящихся отношений» с британцами.

В самом начале кризиса Лондон пытался дистанцироваться от Вашингтона. Первые удары США и Израиля по Ирану Великобритания поддержала политически, но фактически отказала Вашингтону в доступе к своим базам для их использования в операции.

В Лондоне настаивали, что британское участие в происходящем возможно только в рамках международного права.

Лишь после нескольких суток давления из Вашингтона и стремительного обострения обстановки в Персидском заливе позиция Британии немного поменялась: Лондон согласился обсуждать ограниченное использование отдельных объектов, включая базу Диего-Гарсия, в оборонительных целях и для точечных ударов по ракетной инфраструктуре Ирана.

Испанский премьер-министр Педро Санчес

Фото: Jon Nazca / Reuters

Фото: Jon Nazca / Reuters

Диего-Гарсия — это основа всей американской военной архитектуры в Индийском океане: гигантский аэродром, способный принимать тяжелые бомбардировщики и самолеты-заправщики, а также логистический узел, откуда можно с легкостью «доставать» и до Персидского залива, и до Восточной Африки, и до Юго-Восточной Азии. Использование этой базы дает возможность нанесения ударов по целям в Иране «с тыла».

Для правительства Кира Стармера кризис вокруг Ирана неразрывно связан с двумя аспектами: юридическими обязательствами по Чагосу перед Маврикием и ответственностью за крупную британскую общину на Ближнем Востоке. По оценкам Лондона, в странах Персидского залива находятся около 300 тыс. граждан Великобритании, а более 100 тыс. уже обратились за помощью через британские диппредставительства.

Эскалация в регионе — прямая угроза безопасности британцев. Поэтому в плане солидарности с США и участия в продолжающейся операции Великобритания соглашается лишь на полумеры.

Еще одним уязвимым местом для Великобритании остается Кипр: британские базы Акротири и Декелия тоже традиционно служат опорными пунктами для операций НАТО, но Стармер подчеркивает, что эти объекты «не будут использованы» США для наступательной войны с Ираном. Уже после этих заявлений по базе Акротири ударил иранский дрон, что показало, насколько быстро конфликт на Ближнем Востоке превращается в вопрос безопасности европейской инфраструктуры.