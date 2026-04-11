Один тюменец вернулся из украинского плена

Из украинского плена освобожден военнослужащий из Тюменской области, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. Всего в результате обмена вернулось 175 российских бойцов. В настоящее время все вернувшиеся находятся в Республике Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Олег Датских поблагодарил Минобороны РФ, спецслужбы и уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову за работу по возвращению военнослужащих. «Работа продолжается. Мы делаем все, чтобы все ребята вернулись домой»,— прокомментировал он.

Все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что из 175 вернувшихся — двое жители Свердловской области.