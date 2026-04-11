Мерзлякова: два свердловчанина вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись еще двое жителей Свердловской области, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Сегодня в преддверии Светлого Христова Воскресения добрая весть пришла в две семьи наших земляков. Только что перешли границу Белоруссии возвращенные из плена россияне»,— написала она у себя в социальных сетях.

Так, из плена вернулся житель Железнодорожного района Екатеринбурга. По словам омбудсмена, его искала жена. После сообщений о том, что он пропал без вести, она увидела на одном из видео мужа и узнала, что он жив.

Второй вернувшийся — житель Серова. Его искали мама и сестра. По словам Татьяны Мерзляковой, среди раненых свердловчан нет.

По данным Минобороны РФ, Россия вернула из плена 175 своих военнослужащих и передала Украине столько же военнослужащих ВСУ.