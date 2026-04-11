В Дагестане восстановили мост на ключевом участке Хасавюрт — Кадиюрт

В Дагестане восстановили железнодорожный мост на перегоне Хасав-Юрт — Кади-Юрт (2202 км), разрушенный после масштабного паводка, вызванного сильными ливнями и шквалистым ветром в конце марта, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Обрушение двух пролетных строений на перроне ХасавЮрта парализовало движение поездов в сторону Чеченской Республики и потребовало экстренного вмешательства специалистов СевероКавказской железной дороги и дирекции инфраструктуры. Инцидент произошел 28 марта, когда уровень реки ЯрыкСу резко поднялся, скорость водного потока увеличилась, и в результате вымывания грунта произошел подмыв опор, их опрокидывание и последующее обрушение пролетов по двум путям.

По данным Министерства транспорта Дагестана и СевероКавказской дирекции инфраструктуры, погодные условия в республике стали частью более широкой серии наводнений на Северном Кавказе: с утра 28 марта в Махачкале и прилегающих районах наблюдались обильные осадки, скорость ветра достигала около 23 м/с, а уровень воды в малых реках стремительно поднимался. В результате на перегоне ХасавЮрт — КадиЮрт подмыв затронул сразу несколько опор; третий пролет частично деформировался, два полностью разрушились, что привело к полной приостановке грузовых и пассажирских перевозок в направлении Чечни, хотя пригородное сообщение на участке ХасавЮрт — Махачкала продолжало работать в штатном режиме.

СевероКавказская дирекция инфраструктуры оперативно определила план восстановительных работ и установила ориентировочную дату возобновления движения по четному пути — 10 апреля. В ходе работ по четному пути специалисты укрепили опоры моста бутовым камнем, спрямили русло реки ЯрыкСу, переустроили верх опор №1 и №3 под монтаж пролетного строения и установили опорные части. Для ускорения открытия движения со станции Батайск был передислоцирован металлический пролет длиной 23,6 м из аварийновосстановительного запаса, а для монтажа пролета на место направили габаритный электрифицированный поворотный консольный кран грузоподъемностью 130 тонн, который прибыл со Свердловской железной дороги.

Технические работы велись в круглосуточном режиме силами Махачкалинского территориального управления СКЖД, а также специалистов из других подразделений магистрали. 10 апреля по четному пути открыли движение хозяйственных поездов, что позволило возобновить ремонтные и технические операции на участке и обеспечить доступ техники для дальнейшего упрочнения моста. Затем мост успешно прошел испытания под статической нагрузкой, после чего началась обкатка моста поездами. На текущий момент продолжаются укрепительные работы: ведется строительство «барражной» стенки из тетраподов для защиты опор и устоев моста, а также выгрузка бутового камня для стабилизации русла реки ЯрыкСу и предотвращения повторного подмыва.

В перспективе запланирован капитальный ремонт мостового сооружения, который должен гарантировать безопасность перевозочного процесса на перегоне ХасавЮрт — КадиЮрт в случае повторных паводков.

Станислав Маслаков