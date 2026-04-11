Иран передал Пакистану требования к США для переговоров из 10 пунктов

Иран передал Пакистану все требования и замечания к США, необходимые для начала ирано-американских переговоров. Они основаны на списке из 10 пунктов, который был предложен ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

Разговор председателя иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи длился около двух-двух с половиной часов, сообщил господин Багаи. Он отметил, что для иранской стороны было важно четко изложить свою позицию.

Сегодня в Исламабаде начались переговоры делегаций США и Ирана при посредничестве Пакистана. В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Со стороны Ирана на встрече присутствуют Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.

По данным The New York Times, предложенный Тегераном план из 10 пунктов включает гарантии дальнейших ненападений США, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмену всех санкций. Иран при этом должен открыть Ормузский пролив.