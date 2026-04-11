Жителей трех муниципалитетов Дагестана призвали использовать кипяченую воду

Жителей городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Дагестана предупредили об ухудшении качества водопроводной воды. Им рекомендовано использовать только кипяченую воду, следует из пресс-релиза единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

По данным службы, из-за ливней и схода селевых потоков в водохранилища и систему водоснабжения поступило «значительное количество загрязненной, мутной воды». Это может представлять угрозу для здоровья населения.

«Рекомендуется не употреблять воду из-под крана в сыром виде, не использовать некипяченую воду для питья, приготовления пищи, мытья фруктов и овощей, а также детского питания. Воду перед употреблением необходимо обязательно кипятить. По возможности рекомендуется использовать бутилированную воду»,— уточнил оператор.

Для местных жителей организован подвоз питьевой воды водовозами, также им раздают бутилированную воду. Специалисты проводят постоянный контроль качества воды.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, размывшие берега рек. 5 апреля началась вторая волна паводка. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС. В городе остаются затопленными более 700 жилых домов.

