Жителей трех муниципалитетов Дагестана призвали использовать кипяченую воду

Жителей городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Дагестана предупредили об ухудшении качества водопроводной воды. Им рекомендовано использовать только кипяченую воду, следует из пресс-релиза единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

По данным службы, из-за ливней и схода селевых потоков в водохранилища и систему водоснабжения поступило «значительное количество загрязненной, мутной воды». Это может представлять угрозу для здоровья населения.

«Рекомендуется не употреблять воду из-под крана в сыром виде, не использовать некипяченую воду для питья, приготовления пищи, мытья фруктов и овощей, а также детского питания. Воду перед употреблением необходимо обязательно кипятить. По возможности рекомендуется использовать бутилированную воду»,— уточнил оператор.

Для местных жителей организован подвоз питьевой воды водовозами, также им раздают бутилированную воду. Специалисты проводят постоянный контроль качества воды.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, размывшие берега рек. 5 апреля началась вторая волна паводка. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС. В городе остаются затопленными более 700 жилых домов.

Подробности — в репортаже «Ъ» «Дагестан затопило народной поддержкой».

Наводнение в Дагестане

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Местный житель на пороге подтопленного дома

Доставка питьевой воды для местных жителей

Последствия наводнения в Махачкале

Пострадавший от подтопления дом

Подтопленная улица в Махачкале

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Подтопленная улица в Махачкале

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Село Кадыротар

