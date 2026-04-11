Два человека погибли при ударе БПЛА по автомобилям в Херсонской области

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали несколько гражданских автомобилей в Любимовке Херсонской области. При ударе по такси погибли две женщины и пострадал водитель. В другой машине ранен водитель. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

Атаке подверглись еще два автомобиля в Любимовке. Они повреждены, люди внутри остались живы, уточнил господин Филипчук. Глава округа выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым. Он также пообещал оказать жителям необходимые меры поддержки.