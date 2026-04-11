Резкое подорожание овощей и куличей на Ставрополье объяснили сезонными факторами

Северо-Кавказстат зафиксировал разнонаправленную динамику цен на продукты в Ставропольском крае за неделю с 31 марта по 6 апреля 2026 года. Морковь возглавила список — она выросла на 6,3% до 51,3 руб. за кг, овощные консервы для детского питания прибавили 5,3% и достигли 828,7 руб. за кг, мясные консервы подорожали на 4,2% до 1314 руб. за кг. Картофель и капуста поднялись на 3,9% (до 61,2 руб.) и 3,5% (до 39 руб.) соответственно, вареная колбаса и бананы добавили по 3,4% (600,5 руб. и 183,9 руб. за кг).

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления СКФУ Оксана Мухорьянова объясняет рост цен сочетанием макроэкономических и рыночных факторов, которые обострились перед Пасхой. Зимой запасы урожая прошлого года иссякают, новый еще не созрел — это классическая «сезонная яма», типичная для корнеплодов и капусты. Тепличные огурцы и помидоры обходятся дороже из-за высоких затрат на электроэнергию и отопление, которые составляют 50–60% себестоимости; с января огурцы по России подорожали на 40%, помидоры — на 20%.

Повышение НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года прошло по всей цепочке поставок и увеличило конечную стоимость товаров. Производители столкнулись с удорожанием электроэнергии, логистики и сырья, что заставило их поднять отпускные цены. Куриные яйца с начала года выросли на 14,1%, а праздничный спрос усилил давление: готовые куличи по России подорожали на 19%, в Ставрополье затраты на их приготовление — на 6%, хотя общий спрос на пасхальные товары упал на 10%.

С другой стороны, некоторые товары подешевели: пшеничная мука снизилась на 5,3% до 59,3 руб. за кг, помидоры — на 2,5% до 301,9 руб., огурцы — на 1,3% до 225,9 руб., лук и маргарин потеряли по 1% и 1,4%. Рынок стабилизируется, но инфляция и праздничный фактор продолжают влиять на цены. Эксперт прогнозирует, что после Пасхи давление ослабнет, если поставки тепличных овощей восстановятся. Данные Северо-Кавказстата подтверждают тенденцию, аналогичную февральским и мартовским отчетам, где морковь и детское питание уже показывали рост на 3–4%.

Станислав Маслаков