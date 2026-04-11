Мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство на Репина в рамках КРТ

Специализированный застройщик «СК Союз» получил разрешение на строительство жилья на ул. Репина в Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Как указано в документе городской администрации, разрешение выдано на строительство двухсекционного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и наземно-подземной автостоянкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, земельный участок под КРТ в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской за 164,4 млн руб. компания выкупила в прошлом году. Во время аукциона стоимость выросла в 504 раза. Согласно сервису Kartoteka.ru, строительная компания «Союз» была зарегистрирована в 2011 году. Бенефициарами компании являются Светлана Енина (90%) и Илья Енин (10%).

Как сообщало издание «Квадратный метр», на ул. Репина планируют построить три башни до 33 этажей, объединенные коммерческим блоком-стилобатом. В документах указано, что запланировано строительство 29,8 тыс. кв. м жилья. Разрешение было выдано 30 марта и будет действовать до конца июля 2029 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», разрешение на строительство жилья на ул. Цвиллинга у ЦПКиО также получил девелопер «Астра».

Мария Игнатова