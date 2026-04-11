Число подтопленных в Нижегородской области участков превысило тысячу

Количество участков, подтопленных паводком в Нижегородской области, возросло до 1,13 тыс. Также подтоплены 63 дома, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог, сообщило МЧС России.

За последние сутки подтопило приусадебные участки в городе Бор, селе Кантаурово, СНТ «Колос», поселке Анненковский Карьер. Помимо этого подтоплены дома и приусадебные участки в деревне Большие Отары.

От воды за сутки освободились 182 приусадебных участка и четыре участка дорог. Погибших и пострадавших при паводке пока нет. Эвакуация жителей не проводилась, уточнили в МЧС.

Вчера количество подтопленных в области участков превышало 900. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов называл Нижегородскую область в числе регионов с самым высоким риском паводков в этом году. По данным ТАСС, весеннее половодье наиболее активно проявляется в центре европейской части страны, а также на реках Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.