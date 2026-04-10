Почти тысяча дворовых территорий и 11 домов затоплены в Нижегородской области

Из-за паводка в Нижегородской области по состоянию на утро 10 апреля затоплены 964 приусадебных участка, 11 домов, 23 участка автодорог и 14 низководных мостов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

За минувшие сутки в регионе подтопило дома и приусадебные участки в СНТ «Рассвет», Новой Деревне, СНТ «Заречная» и деревне Зелецино Кстовского района Нижнего Новгорода. Также придворовые территории затопило в деревне Рекшино, селе Кантаурово, СНТ «Тюльпан» и «Санда-2» городского округа Бор и в селе Ичалки Перевозского округа.

В Семеновском округе затопило участок автодороги Семенов — Хахалы — Феофаниха, в Перевозском — участок дороги Перевоз — Чергать — Ревезень.

Вместе с тем освободились от воды шесть приусадебных участков деревни Чертас Большеболдинского округа.

В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Как писал «Ъ-Приволжье», по состоянию на утро 9 апреля в 27 муниципальных образованиях Нижегородской области были затоплены 843 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 20 участков автодорог.

Галина Шамберина