Рынок корпоративных ИИ-ассистентов в России к концу года достигнет 30 млрд руб.

Объем российского рынка корпоративных ИИ-помощников по итогам 2026 года составит около 30 млрд руб., рассказали "Ъ" в MWS AI (входит в МТС Web Services). До 10 млрд руб. приходится на компании, которые уже используют сторонние ИИ-решения, в том числе отечественные. Остальную часть формируют организации, пока не приступившие к внедрению генеративного ИИ или развивающие собственные разработки.

Так, сейчас наряду с универсальными ИИ-агентами для автоматизации внутренних процессов, бизнес все активнее инвестирует в специализированные решения, ориентированные на конкретную отрасль и интегрированные с профильными системами, говорит руководитель центра исследований и аналитики MWS AI Елизавета Ермакова.

При этом одним из ключевых драйверов отрасли в 2026 году станет структурная сложность на стороне разработчиков, так как проекты в сфере генеративного ИИ только начали формироваться и явного лидера на рынке пока нет, рассказал "Ъ" главный инженер разработчика решений на базе ИИ для промышленности «Рокет Контрол» Павел Приходько. Он добавляет, что сама «Рокет Контрол» в этом году намерена конкурировать с «Яндексом», «Сбером» и МТС в сегменте нейросетей для промышленности. Компания уже вложила 200 млн руб. в разработку линейки нейросетевых сервисов для горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

В MWS AI также считают, что рынок ИИ-помощников не станет полем исключительной конкуренции: внутренние команды компаний из критических отраслей, крупные технологические игроки и стартапы смогут эффективно работать в связке.

Ранее "Ъ" писал, что российский рынок генеративного ИИ к концу года достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году (см. "Ъ" от 9 декабря 2025 года). По итогам 2030 года российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., при среднегодовом темпе роста в 68,1%. В MWS AI говорили, что большая часть (34%) в структуре рынка приходится на компьютерное зрение, еще 29% — на AI-агентов, 12% — разработку программного обеспечения, 9% — обработку естественного языка, 7% — AI-консалтинг.

Тогда собеседники "Ъ" отмечали, что в 2025 году начался тренд на внедрение ИИ-инструментов в автоматизацию промышленных производств и строительство. Доля пилотных проектов на рынке составила 55%, в то время как на масштабирование пилотов приходится 30%, а уже на промышленные внедрения — 15%, отмечали в Onside и Just AI.

Варвара Полонская