На Ставрополье производство алкоголя выросло на 6% за начало 2026 года

В Ставропольском крае начало 2026 года стало заметным для алкогольной промышленности: за январь–март предприятия региона выпустили более 2,2 млн декалитров алкогольных напитков, что на 6,4% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в своем Telegram-канале, ссылаясь на официальную статистику налоговых и контрольных органов.

Рост охватил почти все ключевые сегменты — от коньяков до пива, что подтверждает устойчивый спрос на местную продукцию и расширение мощностей предприятий.

Особенно заметен рост в премиальном сегменте: производство коньяка за три месяца выросло на 65,9% и достигло 432,1 тыс. декалитров. Это означает, что краевым производителям удалось как нарастить объемы, так и удержать или улучшить качественные показатели, что важно для сегмента с высокой конкуренцией и жесткими требованиями к сырью. В более массовом сегменте спиртных напитков крепостью менее 9% выпуск увеличился на 29,4% — до 147,2 тыс. декалитров, что говорит о развитии готовых напитков и коктейлей, ориентированных на молодую аудиторию и розничные сети.

Производство водки выросло более умеренно — на 4,9%, до 195,8 тыс. декалитров, что отражает зрелость рынка и жесткую конкуренцию на фоне высокой акцизной нагрузки. В то же время выпуск пива и пивных напитков превысил 1,3 млн декалитров, прибавив 3,4% к прошлогоднему показателю, что делает пивной сегмент самым объемным по количеству произведенной продукции. В совокупности эти цифры показывают, что Ставрополь сохранил статус одного из ключевых регионов России по производству алкоголя, причем рост идет не только за счет традиционных водки и пива, но и за счет более диверсифицированной продукции.

В крае насчитывается 30 предприятий, которые выпускают алкогольную продукцию, и еще 48 организаций специализируются на производстве пива и пивных напитков. Их суммарные мощности позволяют региону выпускать до 11 млн декалитров винодельческой, до 8 млн декалитров крепкой алкогольной продукции и до 9,4 млн декалитров пива и пивных напитков в год. Такие цифры показывают, что свободные мощности еще есть, а значит, рост в ближайшие годы может продолжаться, особенно если производители адаптируются к новым правилам контроля и акцизов.

Рост за 2026 год напрямую связан с успешным 2025 годом, когда общий объем выпуска алкоголя в регионе превысил 12 млн декалитров, а акцизы на эту продукцию принесли казне более 4,75 млрд руб. — на 9% больше, чем в 2024 году. При этом налоговая отдача всей пищевой отрасли края достигла 24 млрд руб., что на 16% выше уровня предыдущего года. Эти данные подтверждают, что алкогольный сегмент стал важным источником региональных доходов и опорой для развития смежных производств: от сельского хозяйства до логистики и упаковки.

Станислав Маслаков