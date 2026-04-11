Спрос на услуги турагентств на Ставрополье сократился на 8% в начале года

Организованный туризм в Ставропольском крае столкнулся с падением спроса в начале 2026 года. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в аналитическом центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным центра, в первом квартале число покупок в турагентствах региона сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианный чек на услуги туриндустрии в крае вырос минимально – всего на 3%, составив 73035 руб.

По мнению аналитиков центра, столь сдержанная ценовая динамика на фоне существенного падения продаж указывает на достижение предела покупательной способности местного населения и вынужденную экономию на премиальных сегментах отдыха.

Эксперты отмечают, что текущие показатели Ставрополья во многом обусловлены спецификой региона. Низкий темп роста среднего чека (3% против 9% в среднем по РФ) может свидетельствовать о том, что жители края все чаще выбирают локальный отдых или краткосрочные поездки внутри СКФО и ЮФО, которые обходятся дешевле и зачастую бронируются без участия посредников. Если в феврале продажи путевок еще демонстрировали позитивную динамику, то обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке во второй половине квартала практически парализовало спрос на популярные выездные направления.

Региональный спад вписывается в общероссийский тренд. В целом, по данным «Чек Индекс», по России число покупок туров снизилось на 6% при росте среднего чека до 74 045 руб. (+9%).

Если общероссийский рынок адаптируется к инфляции через рост цен, то ставропольский потребитель выбирает режим жесткой экономии в условиях неопределенности. Аналитики видят в этом не окончательный отказ от поездок, а формирование "отложенного спроса". Туристы заняли выжидательную позицию, что временно оставило агентства без привычного притока наличности.

Роман Лаврухин