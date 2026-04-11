Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек

Прокурор в прениях сторон запросил 7 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 196,9 млн руб. для бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина. Его признали виновным в переводе денег за границу с использованием подложных документов.

Сам Артем Чекалин в прениях сторон участвовать отказался. Адвокаты попросили оправдать их подзащитного. В последнем слове Артем Чекалин сказал, что не признает вину. «В случае обвинительного приговора Чекалин попросил суд, чтобы ему назначили условный срок»,— сказал один из участников процесса ТАСС.

Оглашение приговора назначено на 13 апреля.

