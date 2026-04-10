«Локомотив» во второй раз обыграл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

Ярославский «Локомотив» во второй раз обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу ярославцев. Игра прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Максим Шалунов открыл счет на 40-й минуте, Александр Радулов забросил шайбу на 59-й. Ассистировал Радулову Александр Елесин — он набрал свое 100-е очко в лиге (27 голов и 73 передачи). Голкипер Даниил Исаев отразил 23 броска и записал на свой счет 10-й «шатаут» матчах в плей-офф КХЛ. Следующий матч пройдет в Уфе 12 апреля.

Ранее сегодня омский «Авангард» повторно обыграл московский ЦСКА в четвертьфинальной серии. Встреча, которая прошла на «Джи-Драйв-Арене», завершилась со счетом 3:2, общий счет — 2-0. В следующий раз команды встретятся 12 апреля в Москве.