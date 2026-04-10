Кубок разыграют заглавные

За титул чемпиона Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — поспорят ее лидеры: застолбивший первое место в регулярном первенстве московский ЦСКА и обеспечивший себе второе — казанский УНИКС. В состоявшихся в пятницу, 10 апреля, полуфиналах они уверенно обыграли петербургский «Зенит» и пермскую «Парму» соответственно. Решающий матч будет сыгран в воскресенье.

Игрок команды «Парма» Брендан Адамс (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок команды «Парма» Брендан Адамс (слева)

«Финал четырех» Winline Basket Cup в петербургском КСК «Арена» стартовал 10 апреля двумя полуфиналами, в которых верх взяли фавориты. Подольше интрига держалась в матче с более броской вывеской. В нем столкнулись досрочно выигравший регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ ЦСКА и почти гарантировавший себе третью строчку в первенстве петербургский «Зенит».

Большую часть первой четверти столичный клуб уступал в счете, и тем не менее армейцы выглядели более выразительной, энергичной командой. Все по-настоящему яркие моменты возникали у кольца петербуржцев. Эффектные данки Самсона Руженцева и Никиты Курбанова, точный бросок уже потерявшего равновесие после нарушения Каспера Уэйра и попадания Мело Тримбла в проходах под кольцо. К первой паузе счет был в пользу москвичей — 24:20.

Однако во второй четверти петербуржцы перехватили инициативу, и отмечать хотелось уже их достоинства: хорошее движение мяча в атаке, дисциплинированность в обороне. И свои яркие эпизоды у «Зенита» тоже появились. Это и мощное завершение сверху Андрея Мартюка, и трехочковый на лидерство Андрея Воронцевича. К перерыву хозяева площадки вели со счетом 48:45.

Последней стала следующая смена лидера. Со старта третьей четверти ЦСКА удался рывок — 16:3. «Зенит» от него оправился, ответил, сократил дефицит почти до минимума. Но очень вовремя нашел бросок Иван Ухов. Не забивший ни разу за 30 минут игры россиянин в финальной десятиминутке трижды попал издали. Разница опять достигла десяти очков. «Зениту» не помогли даже технические фолы ведущих игроков соперника Каспера Уэйра и Мело Тримбла. Для Уэйра этот технический фол стал вторым в игре, он ушел в подтрибунное помещение. Для Тримбла — первым, он еще немного покуражился в концовке (напряженной она не получилась) и завершил встречу в статусе самого результативного игрока с 25 очками. А его клуб победил со счетом 88:74.

В состоявшемся чуть раньше, до выступления хедлайнера вечера рэпера ToxiS (настоящее имя — Андрей Смелянский), матче все стало ясно куда скорее. УНИКС очень быстро оставил позади пермскую «Парму», которая преподнесла сюрприз, прорвавшись в решающую стадию Winline Basket Cup. Казанцы стали уходить в отрыв с первых минут. Стартовая четверть у них получилась очень продуктивной — 7 реализованных трехочковых бросков, 36 набранных очков и разница «плюс 15».

В следующем отрезке отрыв команды из столицы Татарстана продолжил расти. К большому перерыву счет был 62:40. А главным творцом успеха стал не кто-то из легионеров, а Андрей Лопатин, здорово стрелявший издали и записавший в актив 17 очков за половину.

Российский форвард в итоге стал самым результативным игроком в составе УНИКСа: на его счету оказалось 24 очка. А больше всех среди игроков обеих команд набрал разыгрывающий «Пармы» Брэндан Адамс (28) — даже несмотря на то что интрига в этот полуфинал так и не вернулась. Казанский клуб спокойно довел дело до победы — 104:83.

Winline Basket Cup продолжится в субботу, 11 апреля, матчем за третье место между «Зенитом» и «Пармой» (начало в 17:00). А финал, в котором сыграют ЦСКА и УНИКС, пройдет в воскресенье, 12 апреля (начало в 14:00).

Роман Левищев, Санкт-Петербург