Глава NASA посетит следующий запуск «Союза» с Байконура

Глава NASA Джаред Айзекман намерен посетить следующий пилотируемый запуск корабля «Союз» с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе американского космического агентства.

Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля «Союз МС-29», на котором астронавт NASA Анил Менон отправится на МКС с космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной. Запуск состоится не раньше июля, уточнили ТАСС в пресс-службе NASA.

Джаред Айзекман обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым безопасную эксплуатацию Международной космической станции, отметили в NASA. Глава агентства продолжит встречаться с главами всех иностранных космических ведомств, с которыми NASA сотрудничает на МКС, подчеркнули в пресс-службе.

В июле 2022 года Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Оно предполагало, что в 2022–2024 годах три российских космонавта примут участие в полетах на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских. После этого соглашение продлевали трижды — в последний раз в ноябре 2025 года. 6 апреля в «Роскосмосе» анонсировали еще одно продление программы.