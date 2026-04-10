Камала Харрис допустила участие в выборах США в 2028 году

Бывший вице-президент США Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Об этом она сообщила на форуме National Action Network в Нью Йорке. В 2024 году госпожа Харрис была кандидатом на президентский пост от Демократической партии.

Вопрос об участии Камалы Харрис в выборах ей задал ведущий мероприятия. «Возможно, возможно. Я думаю об этом», — ответила бывший вице-президент. Толпа встретила эти слова одобрительными возгласами.

Госпожа Харрис выдвинулась на пост главы государства после того, как бывший президент Джо Байден снял свою кандидатуру под давлением однопартийцев. Это произошло всего за несколько месяцев до дня выборов. В итоге политик набрала 48,43% голосов, уступив своему оппоненту Дональду Трампу.

В декабре 2025 года Axios писал, что Камала Харрис начала неофициальную подготовку к выборам 2028 года. Как отмечало издание, бывший вице-президент остается лидером большинства предварительных опросов на демократических праймериз 2028 года. Она также пользуется сильной поддержкой среди чернокожих избирателей — ключевой демографической группы партии.