Axios: Харрис начала неофициальную подготовку к президентским выборам 2028 года

Действия бывшей вице-президента США Камалы Харрис расценивают в Демократической партии как неофициальный старт президентской кампании 2028 года, сообщает Axios. На этой неделе госпожа Харрис расширила тур в поддержку своей книги «107 дней» о короткой президентской гонке 2024 года. В начале 2026 года она посетит Южную Каролину (важный ранний штат праймериз), а также Детройт, Мемфис и другие города с высокой долей чернокожего населения.

Кроме того, Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф общались с членами Национального комитета Демократической партии на встрече в Лос-Анджелесе, добавил Axios. В своей речи перед ними госпожа Харрис раскритиковала обе партии за неспособность оправдать доверие избирателей и назвала президента Дональда Трампа «симптомом» более глубокой проблемы.

Как отмечает издание, Камала Харрис остается лидером большинства предварительных опросов на демократических праймериз 2028 года и пользуется сильной поддержкой среди чернокожих избирателей — ключевой демографической группы партии.

В октябре Камала Харрис заявила, что не закончила с политической работой. Она допустила, что может снова баллотироваться на пост президента и победить на выборах.