Госслужбу замглавы Минцифры Заренина приостановили после его решения уйти на СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры Андрея Заренина, следует из его распоряжения. Ранее господин Заренин заключил контракт о прохождении службы в формировании добровольцев «БАРС-Курск».

О том, что Андрей Заренин отправится в зону СВО, сообщал “Ъ” 2 апреля. Он возглавит направление беспилотной авиации и противодействия дронам, а также будет курировать «инновационное развитие бригады» и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО.

Андрей Заренин был назначен на должность замминистра в мае 2021 года. В ведомстве он отвечал за ключевые вопросы импортозамещения в радиоэлектронике, стимулирование спроса на российские высокотехнологичные товары, а также курировал развитие отечественного ПО и телеком-оборудования.

