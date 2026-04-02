Замминистра записался добровольцем

Андрей Заренин, в должности заместителя министра курирующий в Минцифры направление радиоэлектроники, принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом, как рассказали источники “Ъ”, 2 апреля объявил министр Максут Шадаев. Это первый известный случай, когда на фронт добровольно отправляется федеральный чиновник такого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Заренин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Заренин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы знаете, что у многих наших сотрудников есть родственники, которые сейчас воюют на СВО. Есть у нас и коллеги, которые сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения. Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин»,— написал Максут Шадаев (“Ъ” ознакомился с копией его обращения). Как напомнил министр, господин Заренин «поддерживал наших бойцов на фронте, возил гумпомощь, отправлял необходимую технику, занимался волонтерской деятельностью». В ближайшее время, по словам господина Шадаева, его заместитель планирует заключить контракт с Минобороны.

Перечисляя заслуги Андрея Заренина, Максут Шадаев отметил, что тот «поднял с нуля департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику». Под его началом получили развитие проекты по созданию отечественных базовых станций, и первые из них уже вошли в реестр Минпромторга. Было налажено серийное производство, и сейчас они уже устанавливаются на сетях операторов, в том числе в новых регионах. «Я горжусь его решением и знаю, что мы дождемся возвращения Андрея — живым, здоровым и с победой»,— написал господин Шадаев.

Андрей Заренин был назначен на должность замминистра в мае 2021 года и курирует созданный тогда в Минцифры департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. До этого работал в частных и государственных компаниях: после окончания МФТИ в 2004 году и до 2013 года — в «Вымпелкоме», затем — в подведомственном Минсвязи ФГУП НИИ «Восход», с 2019 по 2020 год — советником в администрации президента, а в 2020–2021 годах — заместителем директора департамента информационных технологий правительства.

На должности замглавы Минцифры Андрей Заренин развивал направление российской радиоэлектронной продукции и ее импортозамещения и повышения спроса на отечественную продукцию, а также курировал развитие программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. В части госрегулирования одним из проектов, в которых господин Заренин принимал участие, было создание «дорожной карты» развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года, документ был утвержден в 2022 году. Также при его содействии было запущено серийное производство базовых станций GSM/LTE в Дубне.

Ранее о случаях добровольного ухода на СВО действующих федеральных чиновников столь высокого уровня публично не сообщалось. На региональном уровне такое бывало нередко. Например, в сентябре 2022 года добровольцем на фронт ушел главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров. В октябре 2024-го вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц вступили в ряды добровольческого формирования «БАРС-Белгород». С августа 2024 года во главе отряда «Тигр» в Курской области воевал вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов (2 февраля 2025-го он погиб, возвращаясь с боевого задания). А в феврале 2025 года добровольцем на СВО ушел мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Всего с 2022 года о намерении отправиться в зону СВО заявляли более 100 чиновников и депутатов различного уровня. Чаще всего их участие в спецоперации оформляется через краткосрочные контракты на службу в добровольческих формированиях, прежде всего в отрядах БАРС, сроком, как правило, от трех до шести месяцев с возможностью последующего возвращения к прежнему месту работы.

Татьяна Исакова, Дмитрий Сотак