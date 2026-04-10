Продажи пасхальных куличей выросли более чем на 50% год к году

В преддверии Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, российский ритейл зафиксировал рост продажи куличей по сравнению с прошлым годом. Согласно данным онлайн-сервисов, таких как «Самокат» и Ozon fresh, спрос на праздничную выпечку в некоторых сегментах вырос почти вдвое. Согласно исследованию First Data, количество покупок куличей увеличилось на 54% год к году, а суммарные затраты выросли на 34%.

В «Магните» сообщили о росте продаж куличей более чем в 1,5 раза. «Лента» вместе с тем отмечает рост оборотов: реализация пасхальных товаров в денежном выражении увеличилась на 25% и более.

По данным T-Pay, средний чек за кулич составил 204 руб. что на 13% выше прошлогодних показателей. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на 1–8 апреля средняя стоимость кулича составила 230 руб., что на 3% выше год к году. Там также отмечают рост стоимости пасхальной корзины: творог подорожал на 6%, десяток яиц и творожная пасха — на 4%. Наборы красителей для яиц подорожали на 10%.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) наоборот, считают, что в этом году пасхальная корзина стала доступнее. По данным организации, сильнее всего подешевело сливочное масло — почти на 20%, сахар-песок — на 6%.

Параллельно с продуктами питания раскупаются и непродовольственные товары: формы для выпечки, свечи и декор. На маркетплейсах зафиксирован интерес к наклейкам для яиц (рост в 33 раза) и пищевым красителям. По прогнозам АКОРТ, основной пик продаж придется на последние дни перед праздником. В «Магните» ожидают того же.

