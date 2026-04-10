Продажи пасхальных куличей выросли более чем на 50% год к году

В преддверии Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, российский ритейл зафиксировал рост продажи куличей по сравнению с прошлым годом. Согласно данным онлайн-сервисов, таких как «Самокат» и Ozon fresh, спрос на праздничную выпечку в некоторых сегментах вырос почти вдвое. Согласно исследованию First Data, количество покупок куличей увеличилось на 54% год к году, а суммарные затраты выросли на 34%.

В «Магните» сообщили о росте продаж куличей более чем в 1,5 раза. «Лента» вместе с тем отмечает рост оборотов: реализация пасхальных товаров в денежном выражении увеличилась на 25% и более.

По данным T-Pay, средний чек за кулич составил 204 руб. что на 13% выше прошлогодних показателей. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на 1–8 апреля средняя стоимость кулича составила 230 руб., что на 3% выше год к году. Там также отмечают рост стоимости пасхальной корзины: творог подорожал на 6%, десяток яиц и творожная пасха — на 4%. Наборы красителей для яиц подорожали на 10%.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) наоборот, считают, что в этом году пасхальная корзина стала доступнее. По данным организации, сильнее всего подешевело сливочное масло — почти на 20%, сахар-песок — на 6%.

Параллельно с продуктами питания раскупаются и непродовольственные товары: формы для выпечки, свечи и декор. На маркетплейсах зафиксирован интерес к наклейкам для яиц (рост в 33 раза) и пищевым красителям. По прогнозам АКОРТ, основной пик продаж придется на последние дни перед праздником. В «Магните» ожидают того же.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пост принял».

Фотогалерея

Дорого яичко — и кулич тоже

Авторская коллекция «Жемчужная Пасха» в ресторане InOut — куличи-свечи, яйца-пирожные и пасхальный «киндер-сюрприз»

Фото: InOut

Кулич с творожным кремом и белым шоколадом стоит 3,9 тыс. руб., миниатюрные яйца из творожного мусса с начинкой из манго и маракуйи — 1,4 тыс. руб., а большое яйцо из белого шоколада с перламутровым напылением и россыпью сахарных жемчужин (внутри — зефир, печенье и арахисовые конфеты) — 7,9 тыс. руб.

Фото: InOut

«Кремлевский» кулич от пекарни French Cake — 100 тыс. руб. за 4 кг. Верхушка в виде храма Василия Блаженного из сахарной мастики ручной лепки с росписью. Начинка классическая — цедра апельсина

Фото: French Cake

Кулич в форме горы Фудзияма в ресторане Ikura за 7,9 тыс. руб. Внутри — творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и немного рома

Фото: Ikura

Пара куколок кокэси в Ikura стоимостью 5,5 тыс. — тоже куличи, выполненные в виде японских деревянных игрушек. Они плотные, шоколадные, с жидким вишневым центром

Фото: Ikura

Кулич в ресторане «КрабыКутабы» весом 1300 г обойдется в 7,5 тыс. руб. Начинка — взбитый крем на молочном шоколаде и кисло-сладкое вишневое компоте. В комплекте — десяток крашеных куриных яиц в фирменной упаковке

Фото: КрабыКутабы

Куличи в ресторане «КрабыКутабы»

Фото: КрабыКутабы

Еще один пасхальный кулич в исполнении ресторана «КрабыКутабы» за 6,5 тыс. руб. с цукатами

Фото: КрабыКутабы

Ресторан MODUS к Пасхе подготовил два варианта куличей из сдобного слоеного теста

Фото: Modus

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил три позиции: шоколадные изделия Egg Bag за €250 (почти 20 тыс. руб.) и mini Egg Bag, а также фигурка цыпленка. Съедобные сумки состоят из 70-процентного шоколада

Фото: Louis Vuitton

Кулич «Жар-птица» ресторана «Гвидон» полностью покрыт золотым слоем и стоит 30 тыс. руб. По задумке кондитеров, десерт символизирует роскошь, изобилие и волшебство праздника. Внутри — сухофрукты и шоколад

Фото: Гвидон

Шоколадный десерт от модного дома Dior

Фото: Dior

Dior также представил пасхальное шоколадное яйцо стоимостью €180 (около 16 тыс. руб.). Десерт изготовлен из темного шоколада

Фото: Dior

Внутри десерта Dior — 43 шоколадные «пуговицы», выполненные в фирменном стиле бренда. В каждой конфете — засахаренный миндаль, пралине из воздушного риса и фундук

Фото: Dior

Пасха в стиле ресторана Mr. Lee (справа налево): классический кулич (8,5 тыс. руб.) из нежного сдобного теста с ромово-ванильной пропиткой, итальянскими орехами и цукатами, украшен сахарной помадкой и зефирными маками; пасхальная корзина (55 тыс. руб.) из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри; матрешка (39 тыс. руб.) из белого шоколада, внутри которой спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами

Фото: Mr. Lee

Пасхальная коллаборация бара «Шаляпин» и Объединения «Гжель» — лимитированная серия куличей с ручной росписью в традиционной технике

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Классический пасхальный кулич от «Шаляпина» (5 тыс. руб. за 500 г) — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой. В серии представлено четыре различных рисунка

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Ресторан азиатской кухни Yuma соединил Пасху с темой цветения сакуры: яйцо из молочного шоколада за 11 тыс. руб. украшено цветами и бабочками, внутри — конфеты с разными начинками

Фото: Yuma

Шоколадный кулич в ресторане MODUS (большой 600 г — 4,4 тыс. руб., маленький 340 г — 2,9 тыс. руб.) с декором из шоколадных шариков, дробленой фисташки и золотого покрытия

Фото: Modus

Слоеный кулич от MODUS в разрезе

Фото: Modus

Кулич из сдобного теста в ресторане Levantine с гранатовым соком за 4 тыс. руб. (900 г), увенчанный шоколадным гранатом

Фото: Levantine

Кулич «Семейный» кондитерской-кафе «Пушкинъ» весом 2,6 кг стоит 39 тыс. руб. Сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами, вымоченными в темном роме, хрустящий миндальный слой, сахарная помадка и украшение из шоколада

Фото: Кафе Пушкинъ

