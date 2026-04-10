Пост принял

Продажи куличей в преддверии православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля, выросли примерно на 50%. Активный рост спроса также отмечается у сопутствующих товаров. При этом, замечают эксперты, потребительский спрос все больше смещается в сторону более доступной пасхальной продукции.

С начала марта по 7 апреля 2026 года количество покупок куличей к Пасхе увеличилось на 54% год к году, а суммарные затраты выросли на 34%, следует из исследования First Data. За две недели перед Пасхой потребители в России приобрели более 153 тыс. куличей на общую сумму 77,7 млн руб. По данным сети «Лента», спрос в этой сети на пасхальные товары перед праздником вырос почти на 15% в натуральном выражении, денежном — более чем на 25%.

В «Магните» отмечают рост продаж куличей на неделе с 30 марта по 5 апреля более чем в 1,5 раза к предыдущей неделе. Реализация непродовольственных товаров, включая посуду, свечи, формы для куличей и декор, выросла на 39%.

С 4 по 7 апреля продажи куличей увеличились на 8%, яиц — на 6%. Опережающими темпами рос спрос на творожную пасху — на 40%, добавляют в «Магните».

В Ozon fresh также зафиксировали выраженный рост спроса на куличи — почти в два раза год к году. По их данным, в первые дни апреля в 6,3 раза выросли также продажи элементов пасхального декора. Внутри категории рост показали наклейки для яиц в 33 раза, а также пищевые красители и смеси для приготовления куличей в 3,3 раза. Директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева говорит, что в топ-10 востребованных товаров к Пасхе вошли посуда, декоративные фигурки, лампады, пасхальные корзинки и краски для яиц.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, в предпраздничную неделю — с 30 марта по 5 апреля — спрос на пасхальные товары вырос на 1% год к году. Объем трат увеличился на 10%, средний чек — на 9%.

При этом наибольший рост спроса зафиксирован на куличи — на 16%, оборот — на 31%, а средний чек — на 13%, до 204 руб. Коммерческий директор «Самоката» Татьяна Королева говорит, что заказы куличей у сервиса выросли на 92% год к году, творожной пасхи — в 3,6 раза.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что пик спроса непосредственно наступает за несколько дней до Пасхи. В «Магните» также ожидают, что основной объем продаж придется на последние дни перед праздником.

В целом пасхальная продукция год к году выросла в пределах ниже инфляции. Так, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на 1–8 апреля средняя стоимость кулича составила 230 руб., что на 3% выше год к году. Творог подорожал на 6%, до 208 руб. за 0,5 кг, десяток яиц и творожная пасха — на 4%, до 124 руб. и 672 руб. соответственно.

Единственная категория, показавшая заметное подорожание, это набор красителей для яиц — на 10%, до 150 руб. Комплект минимального «пасхального набора» (готовый кулич, десяток яиц и набор красителей) обойдется потребителю в среднем в 504 руб., что на 3% больше год к году.

В АКОРТ, наоборот, считают, что в этом году пасхальная корзина стала доступнее: сильнее всего подешевело сливочное масло — почти на 20%, сахар-песок — на 6%.

Господин Богданов добавляет, что ингредиенты для творожной пасхи также снизились в цене: килограмм творога жирностью 5% можно купить от 302 руб., сметаны — от 158 руб. за литр. Динамика последних лет показывает замедление роста трат при ускорении роста числа заказов, отмечают в First Data. Хотя количество покупок такой продукции растет, потребители стали выбирать более доступные варианты, констатируют в компании.

Станислав Богданов говорит, что потребительские предпочтения в этом году отражают общий рост интереса к готовым блюдам. По его данным, продажи в категории готовой еды в крупных федеральных сетях в 2025 году выросли более чем на 30% год к году, сохранив темпы предыдущих двух лет.

