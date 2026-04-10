Инвестиции в долголетие: почему современная эстетика больше не ограничивается «накачанными губами».

На Ставрополье подвели итоги премии «Золотой Меркурий», где региональная Торгово-промышленная палата награждала наиболее эффективные компании края. Спонсором мероприятия выступила женская клиника «Доктор Клешнина», представители которой на полях конкурса обсудили с бизнес-сообществом трансформацию частной медицины и новые подходы к качеству жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Ставропольского края Фото: предоставлено ТПП Ставропольского края

По мнению основательницы и генерального директора клиники Екатерины Клешниной, сегодня ключевым активом бизнеса становится человекоцентричность, так как в сложные времена «человеку нужен человек». Она подчеркивает, что современная практика все чаще ориентируется на междисциплинарное взаимодействие специалистов, поскольку одна косметология не способна дать совершенных результатов без союза врачей.

«Не может быть красивой женщины, которая нездорова, поэтому наш приоритет — проведение полного скрининга организма и закрытие всех дефицитов под контролем специалистов», — отметила она в беседе с «Ъ-Кавказ».

Параллельно с медицинскими трендами меняется и сам рынок: пациенты все чаще уходят из зоны рисков «серой» косметологии в сторону прозрачного юридического поля и высокой квалификации кадров. При этом качественная помощь перестает ассоциироваться исключительно с завышенной стоимостью услуг, а смещается в нишу приемлемых чеков при профессиональном ведении.

Особое внимание в этой системе координат уделяется превентивным подходам и концепции Longevity, фокусирующейся на здоровье клеток и управлении биологическим возрастом. Настоящим прорывом врачи считают использование пептидов — методик, позволяющих прицельно влиять на ресурсное состояние организма без побочных эффектов, характерных для ряда таблетированных форм. В рамках этой философии активно применяются озонотерапия и капельницы, направленные на поддержание функций организма под наблюдением эндокринологов.

Не менее важным аспектом остается работа с внешними маркерами старения, такими как пигментация или купероз, которые часто являются сигналами внутренних дефицитов или последствиями инсоляции. Для решения этих задач применяются современные аппаратные технологии, включая BBL-терапию, в сочетании с индивидуальными протоколами лечения.

При этом эксперты подчеркивают прямую связь эстетики с психологическим комфортом.

«Когда женщина довольна своим отражением, это положительно влияет на ее самооценку и общее состояние», – уверена Екатерина Клешнина.

Анализируя будущее отрасли, главврач клиники спрогнозировала окончательный отказ от избыточных вмешательств.

«Тренды на чрезмерно увеличенные губы, долгое время считавшиеся признаком определенного статуса, постепенно становятся моветоном, уступая место запросу на естественность и здоровье каждой клетки Именно в такой синергии знаний и внимательного отношения к пациенту сегодня лежит путь к истинному долголетию»,–подчеркивает Екатерина Клешнина.