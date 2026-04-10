Трамп назвал «единственную причину, по которой иранцы все еще живы»

Единственный козырь Ирана — получение выгоды от блокировки Ормузского пролива, заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал переговоры «единственной причиной», по которой иранцы живы.

«Похоже, иранцы не осознают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного вымогательства денег у всего мира с использованием международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы,— это переговоры»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

7 апреля Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, после чего Тегеран открыл Ормузский пролив. Иранская сторона заявляла, что переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Тегеран потребовал от США прекратить огонь в Ливане и разблокировать иранские активы перед началом переговоров.