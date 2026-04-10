Т-Инвестиции запустили новый закрытый паевой инвестиционный фонд «Индустриальный». Покупка паев фонда позволяет зарабатывать на аренде индустриальной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Стратегия фонда предполагает приобретение складских комплексов класса А, которые уже сданы в долгосрочную аренду. После покупки первого объекта инвесторы будут получать ежемесячные выплаты. По данным Мосбиржи, рост доходности складской недвижимости исторически опережает инфляцию. Фонд предназначен для квалифицированных инвесторов, стоимость пая начинается от 101 тыс. руб.

Совладелец «Яндекса» Александр Чачава стал крупнейшим акционером Ozon, увеличив долю в компании до 34,95%. Это следует из отчета маркетплейса по МСФО. АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ранее владевшая наибольшей долей в компании, сохраняет 31,8%. Оставшиеся 33,25% распределены между другими акционерами. Александр Чачава приобрел долю в одном из крупнейших маркетплейсов страны в прошлом году. Тогда он выкупил 27,7% у фонда «Восток Инвестиции».

Международная брокерская компания Freedom Holding Corp. Тимура Турлова ведет переговоры о покупке розничного банка во Франции, заявил “Ъ” источник в компании. Франция рассматривается как одно из направлений для развития банковского бизнеса в Европе. Возможная сумма сделки составит €5-10 млн. Параллельно холдинг ждет финального согласования по закрытию аналогичной сделки с Turkish Bank, а также создает дочерний банк в Грузии.