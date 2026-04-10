Freedom Holding планирует купить банк во Франции

Международная брокерская компания Freedom Holding Corp. Тимура Турлова ведет переговоры о покупке розничного банка во Франции, заявил “Ъ” источник в компании. Исполнительный директор Freedom Finance Europe Евгений Тяпкин подтвердил, что Франция рассматривается как одно из направлений для развития банковского бизнеса в Европе. Возможная сумма сделки составит €5–10 млн, добавил он.

«В планах в течение нескольких лет развернуть в Европе полноценную экосистему с тем же функционалом, что уже есть в Казахстане: брокерские услуги, банкинг, страховые продукты и лайфстайл-продукты»,— отметил собеседник “Ъ”. Сейчас Freedom Finance Europe Ltd предоставляет в Европе брокерские услуги. У компании насчитывается более 300 тыс. активных клиентов и офисы в девяти странах.

Холдинг в последнее время расширяет присутствие на банковском рынке различных стран. В частности, он ждет финального согласования по закрытию аналогичной сделки в Турции. Уставный капитал приобретаемого Turkish Bank составляет $25 млн. Кроме того, компания создает дочерний банк в Грузии с капиталом $1,8 млн. Рассматриваются варианты покупки банка в Армении.

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США и является профессиональным участником бирж NYSE и NASDAQ. Штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. Согласно отчетности компании по МСФО на 31 декабря 2025 года, активы оценивались $12,4 млрд, собственный капитал — $1,4 млрд. Выручка за третий финансовый квартал (финансовый год заканчивается 31 марта) составила $629 млн, а чистая прибыль — $76,2 млн.

Дарья Загайнова