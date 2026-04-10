Экс-председателя Комитета по госзакупкам в Дагестане подозревают в получении взятки

Бывший председатель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый выступил посредником во взяточничестве за оказание содействия в увеличении бюджетных лимитов на строительство общеобразовательного учреждения в Хасавюртовском районе. Он получил от представителя коммерческой организации 2,5 млн руб. Их нужно было передать ответственным должностным лицам. В марте того же года он получил взятку имущественного характера на сумму свыше 490 тыс. руб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы

Мария Хоперская