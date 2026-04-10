Пострадавшим от взрыва дома в Севастополе выплатят почти 60 млн рублей

Пострадавшие при взрыве многоквартирного дома в Севастополе получат 59,5 млн руб. компенсации из резервного фонда. Соответствующий проект постановления одобрили на заседании правительства города.

«Это выплаты, которые традиционно выплачиваются по чрезвычайной ситуации. Кроме того, отдельно работает комиссия по возмещению материального ущерба»,— пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Городские власти также выделят 11,9 млн руб. на восстановление детского сада №132, школы №50 и многопрофильного колледжа. Здания были повреждены после атаки вооруженных сил Украины 5 марта.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в Севастополе произошел 23 марта. Хозяйка квартиры, в которой произошло ЧП, Ольга Родикова и ее сын погибли на месте. 12 человек госпитализировали в больницу. Из-за сильного пожара и мощной ударной волны было повреждено больше 100 квартир в 11 домах. В городе ввели режим ЧС регионального значения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о незаконном хранении взрывного устройства.

Александр Дремлюгин, Симферополь