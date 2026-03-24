Подъезд взлетел на воздух

В Севастополе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Часть здания обрушилась, его и соседний дом охватил пожар. Погибла хозяйка одной из квартир, ее сын числится пропавшим без вести. Еще двенадцать человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Версии о диверсии и утечке бытового газа правоохранители пока не рассматривают.

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В ночь на 24 марта в Гагаринском районе Севастополя прогремел мощный взрыв. По информации губернатора города-героя Михаила Развожаева, он произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Павла Корчагина. По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на втором этаже, которая находилась над пунктом выдачи одного из маркетплейсов.

В результате взрыва в одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, а на двух этажах сверху — внутренние конструкции и перекрытия. В соседнем доме в двух подъездах тоже начался пожар.

По данным МЧС, полностью выгорело 10 квартир, еще около 50 получили повреждения.

Еще как минимум в четырех соседних домах выбило стекла в окнах. Также пострадало более двух десятков автомобилей. Спасатели эвакуировали местных жителей в пункт временного размещения, развернутый неподалеку в Инженерной школе. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, пообещали разместить в пансионате или в общежитии.

Во время аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тело хозяйки одной из квартир Ольги Родиковой, ее двадцатилетний сын числится пропавшим без вести. Четыре дочери женщины выжили. Всего, по данным властей, ранения различной степени тяжести получили двенадцать человек, в том числе трое детей. 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.

По факту происшествия в СКР возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура города взяла расследование под свой контроль.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, версия о диверсионной или террористической деятельности пока не нашла подтверждений.

Губернатор Развожаев, в свою очередь, исключил версию об утечке газа. «Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз»,— отметил господин Развожаев.

Он также сообщил, что после завершения аварийно-спасательных работ, которые продлились более восьми часов, жильцам разрешили осмотреть свои квартиры, чтобы забрать документы, ценные вещи и составить опись поврежденного имущества. Муниципальные комиссии приступили к оценке ущерба. Поврежденные квартиры обещают отремонтировать за бюджетные средства, о восстановлении разрушенного подъезда решение примут после оценки специалистами состояния несущих конструкций.

Александр Дремлюгин, Симферополь