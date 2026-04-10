Axios: бывший советник Стоун отговорил Трампа увольнять главу Нацразведки

Бывший советник президента США Дональда Трампа — политический консультант Роджер Стоун — убедил его отложить решение об отставке главы Нацразведки Тулси Габбард, сообщает Axios. По словам источников издания, господин Стоун дал понять, что такое решение может навредить президентской кампании вероятного преемника главы государства, вице-президента Джей Ди Вэнса.

Собеседники Axios утверждают, что Роджер Стоун привел несколько основных аргументов в защиту Тулси Габбард. Политконсультант считает, что глава разведки была лояльна и никогда не оспаривала слова Дональда Трампа. Господин Стоун считает, что госпожа Габбард не заслуживает увольнения, и не собирается уходить в отставку самостоятельно.

Роджер Стоун обратил внимание, что необоснованное решение в отношении главы разведки создаст «негативный информационный фон» вокруг Дональда Трампа, а сторонники президента, которые не поддерживают операцию против Ирана, могут превратить Габбард в своего рода мученицу.

Господин Стоун привел доводы против увольнения госпожи Габбард в контексте президентских выборов 2028 года. Уже через год после отставки она могла бы получить поддержку от противников движения MAGA, став сильным кандидатом от Республиканской партии. Политконсультант считает, что это может навредить Джей Ди Вэнсу, предполагаемому преемнику Дональда Трампа.

По словам источников Axios, господин Трамп рассматривал возможность отставки Тулси Габбард из-за ее критической позиции относительно вмешательства США в политику Ближнего Востока и военных операций в регионе. В конце марта Дональд Трамп начал спрашивать у советников, кем можно было бы заменить госпожу Габбард. Это произошло вскоре после отставки руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Нацразведки США Джо Кента, который открыто выступил против военной операции против Ирана. Газета The Guardian писала, что Трампа возмутила реакция госпожи Габбард, которая не стала осуждать Джо Кента.