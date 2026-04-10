Привезенного якобы из Саратовской области волка Ныкку до сих пор ищут в Тэджоне

Волка Ныкку, сбежавшего из зоопарка в Южной Корее, ищут уже третий день, пишет ТАСС. Президент Ли Чжэ Мен сообщил, что полиция, экстренные службы и армия прилагают все усилия для безопасной поимки и возвращения животного.

Волк, сбежавший из южнокорейского зоопарка в Тэджоне, мог быть пойман в Саратовской области

Фото: Сгенерировано ИИ Волк, сбежавший из южнокорейского зоопарка в Тэджоне, мог быть пойман в Саратовской области

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее стало известно, что Ныкку сбежал 8 апреля из своего вольера в парке развлечений O-World в Тэджоне. Хищник прорыл подкоп и убежал в город, где проживают более 1,4 млн человек. По сообщению новостного агентства Yonhap, Ныкку — потомок волков, которых привезли из Саратовской области в 2008 году.

Накануне НКО «Проект Гималайский медведь» также написала в одной из соцсетей, что парк развлечений O-World якобы занимается восстановлением популяции корейского волка. Между тем хищник, по словам представителей организации, прибыл в Корею из Саратовской области.

9 апреля саратовское минприроды и экологии заявило о непричастности к передаче волка Ныкку в корейский зоопарк. «К нам это отношения не имеет. Сведениями не владеем. Мы за это ответственности не несем», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Марина Окорокова