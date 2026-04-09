Сбежавший в Южной Корее волк Ныкку может быть родом из Саратовской области

Молодой волк Ныкку сбежал из южнокорейского зоопарка в городе Тэджон. Предположительно, животное было поймано в Саратовской области, пишет ТАСС со ссылкой на НКО «Проект гималайский медведь».

Фото: Сгенерировано ИИ Волк, сбежавший из южнокорейского зоопарка в Тэджоне, мог быть пойман в Саратовской области

Накануне утром волк сбежал из своего вольера в парке развлечений O-World в Тэджоне. Фото хищника появились в интернете. Мэр извинился перед жителями и призвал их соблюдать осторожность. Поиски волка, на которые отправились 400 человек, в том числе полиция, продолжаются второй день. В операции также используют дроны, собак и тепловизоры. По заявлению властей, волка хотят поймать живым, используя транквилизаторы. При условии угрозы людям к животному могут применить летальные средства.

Из-за побега зоопарк раскритиковали по части условий содержания животных. Некоммерческая организация «Проект гималайский медведь» усомнилась в природоохранной роли зоопарка, который якобы занимается восстановлением популяции корейского волка. Представители НКО сообщили в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что O-World привозит пойманного в Саратовской области волка и называет его «корейским», оправдывая их разведение «восстановлением популяции». При этом волки, обитавшие на Корейском полуострове, отличаются от особей из европейской части России.

Марина Окорокова