Саратовское минприроды отрицает связь со сбежавшим в Южной Корее волком Ныкку

Минприроды и экологии Саратовской области отрицает причастность к передаче сбежавшего из зоопарка Тэджона волка. В ведомстве сообщили изданию «Подъем», что ничего не знают о передаче животного Южной Корее.

Фото: Сгенерировано ИИ

Сегодня стало известно, что в парке развлечений O-World из своего вольера сбежал молодой волк Ныкку. Животное видели в городе недалеко от начальной школы. Полиция ведет поиски волка уже второй день с помощью спецназа, тепловизоров и служебных собак.

Некоммерческая организация «Проект гималайский медведь» заявила в одной из социальных сетей, что парк развлечений, где содержался Ныкку, якобы занимается восстановлением популяции корейского волка, хотя животное, по сообщению представителей НКО, привезли из Саратовской области.

«К нам это отношения не имеет. Сведениями не владеем. Мы за это ответственности не несем», — прокомментировали ситуацию в саратовском минприроды. В ведомстве также отметили, что не нашли никакой подтвержденной информации и «даже не могут сказать, кто конкретно мог этим заниматься».

Марина Окорокова