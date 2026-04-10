Ватикан опроверг сообщения СМИ об угрозах со стороны Пентагона

Ватикан опроверг сообщения СМИ об угрозах апостольскому нунцию (послу Ватикана) со стороны представителей Пентагона. Об этом заявили в службе печати Святого Престола.

В ведомстве отметили, что встреча кардинала Кристофа Пьера, бывшего апостольского нунция в США, с замглавы Пентагона Элбриджем Колби «не выходила за рамки регулярной деятельности папского представительства». Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. «Версия, изложенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности»,— отмечается в пресс-релизе.

Сегодня об угрозах в адрес Ватикана со стороны Пентагона писали СМИ, в том числе Free Press и The New Republic. Перед этим Лев XIV выступил с речью, в которой раскритиковал использование силы вместо дипломатии. По данным The New Republic, встреча проходила в Пентагоне. Во время беседы господин Колби заявил, что США обладают военной мощью, «позволяющей делать в мире все, что заблагорассудится». Он предупредил, что католической церкви «лучше встать на их сторону». Пентагон и посольство США при Святом Престоле также опровергли сообщения СМИ о встрече и назвали их «сильно преувеличенными и искаженными».